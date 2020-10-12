«Единая Россия» обсудит снятие Лысакова с должности в комитете

Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству из-за его высказываний.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — цитирует РИА Новости лидера фракции Сергея Неверова.

По его словам, оставаясь просто депутатом, Лысаков вправе выражать свою позицию так, как считает нужным.

После обсуждения решение будет вынесено на Совет Думы, добавил парламентарий.

В своём Telegram-канале Лысаков подтвердил информацию, что его могут лишить думской должности, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.