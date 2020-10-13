В Тюменской области рассказали об увеличении коечного фонда для больных COVID-19

Короткая ссылка
В Тюменской области рассказали об увеличении коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. В регионе разворачивают 1 тыс. дополнительных коек.
В Тюменской области рассказали об увеличении коечного фонда для больных COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на губернатора Александра Моора.

По его словам, в настоящее время коечный фонд для больных с COVID-19 загружен на 87% и составляет 2 тыс. мест в 12 моногоспиталях. Часть из них летом была в резерве.

Моор подчеркнул, что ежесуточный прирост заболевших в Тюменской области несколько выше общероссийских значений, хотя их количество по-прежнему в 1,3 раза ниже, чем в среднем по России.

Также, по словам губернатора, в ближайшее время в больницы региона будет поставлено три дополнительных КТ-аппарата.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить