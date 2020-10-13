В Тюменской области рассказали об увеличении коечного фонда для больных COVID-19

В Тюменской области рассказали об увеличении коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. В регионе разворачивают 1 тыс. дополнительных коек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на губернатора Александра Моора.

По его словам, в настоящее время коечный фонд для больных с COVID-19 загружен на 87% и составляет 2 тыс. мест в 12 моногоспиталях. Часть из них летом была в резерве.

Моор подчеркнул, что ежесуточный прирост заболевших в Тюменской области несколько выше общероссийских значений, хотя их количество по-прежнему в 1,3 раза ниже, чем в среднем по России.

Также, по словам губернатора, в ближайшее время в больницы региона будет поставлено три дополнительных КТ-аппарата.

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