Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%

Коечный фонд в России, развёрнутый для пациентов с коронавирусной инфекцией, в настоящее время занят почти на 90%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

По его словам, 20% всех пациентов, которые находятся на «госпитальной койке», — это пациенты с лёгкой степенью тяжести, которые, отметил он, «должны находиться по сути дома».

«Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот ещё 20% освободившегося коечного фонда», — цитирует ТАСС Гриднева.

Ранее Гриднев заявил, что пандемия COVID-19 находится в середине своего развития.

Как отмечали в Кремле, большой коечный фонд для лечения пациентов от коронавируса позволяет избежать полного локдауна.