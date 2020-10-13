Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%
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По его словам, 20% всех пациентов, которые находятся на «госпитальной койке», — это пациенты с лёгкой степенью тяжести, которые, отметил он, «должны находиться по сути дома».
«Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот ещё 20% освободившегося коечного фонда», — цитирует ТАСС Гриднева.
Ранее Гриднев заявил, что пандемия COVID-19 находится в середине своего развития.
Как отмечали в Кремле, большой коечный фонд для лечения пациентов от коронавируса позволяет избежать полного локдауна.