Госдума поддержала президентские поправки в закон о прокуратуре

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Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре.
Госдума поддержала президентские поправки в закон о прокуратуре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, данным законопроектом закрепляется, что прокуратура — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

Согласно документу, генеральный прокурор, его заместители и другие прокуроры разных рангов назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом России.

Отмечается, что Совфед, в свою очередь, не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора информирует в письменном виде главу государства о результатах её рассмотрения.

В марте президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры России призвал надзорное ведомство защищать социальные права граждан.

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