Путин призвал Генпрокуратуру России защищать соцправа граждан
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Он отметил, что число правонарушений по-прежнему остаётся весьма значительным.
«В том числе это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан», — приводит его слова РИА Новости.
Президент подчеркнул, что поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование, усиливают и конкретизируют социальный характер государства. В связи с этим возрастает ответственность Генпрокуратуры за соблюдение социальных прав граждан, отметил Путин.
RT вёл прямую трансляцию расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.