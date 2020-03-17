Путин призвал Генпрокуратуру России защищать соцправа граждан

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры России призвал надзорное ведомство защищать социальные права граждан.
Путин призвал Генпрокуратуру России защищать соцправа граждан
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Он отметил, что число правонарушений по-прежнему остаётся весьма значительным.

«В том числе это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан», — приводит его слова РИА Новости.

Президент подчеркнул, что поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование, усиливают и конкретизируют социальный характер государства. В связи с этим возрастает ответственность Генпрокуратуры за соблюдение социальных прав граждан, отметил Путин. 

RT вёл прямую трансляцию расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. 

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