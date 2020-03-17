Путин призвал Генпрокуратуру России защищать соцправа граждан

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры России призвал надзорное ведомство защищать социальные права граждан.

Он отметил, что число правонарушений по-прежнему остаётся весьма значительным.

«В том числе это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан», — приводит его слова РИА Новости.

Президент подчеркнул, что поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование, усиливают и конкретизируют социальный характер государства. В связи с этим возрастает ответственность Генпрокуратуры за соблюдение социальных прав граждан, отметил Путин.

RT вёл прямую трансляцию расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.