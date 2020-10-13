СамГМУ принял решение о переводе студентов на дистанционку

Самарский государственный университет принял решение о переводе студентов на дистанционку из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«С целью усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения студенты со 2-го по 6-й курс всех факультетов (кроме 2-го курса факультета клинической психологии) переходят на дистанционный формат обучения с использованием ЭИОС», — цитирует sova.info сообщение представителей вуза.

Удалёнка действует с 12 октября.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.