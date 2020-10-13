В Башкирии предложили ужесточить режим повышенной готовности

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на совещании правительства республики порекомендовал ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает mkset.ru.

По данным Минздрава региона, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 58 человек, с начала пандемии — у 9402.

«Ситуация стабильная, в отличие от соседних регионов, но наблюдается рост, частично это связано с тестированием. Отмечается увеличение числа случаев внебольничной пневмонии, но отмечается и положительная динамика по ОРЗ и ОРВИ», — цитирует издание Забелина.

Он предложил рекомендовать усиленный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, работодателям — переходить на удалённую форму работы, а также ограничить массовые мероприятия и изменить график школьных каникул.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.