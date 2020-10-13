В Башкирии предложили ужесточить режим повышенной готовности

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на совещании правительства республики порекомендовал ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса.
В Башкирии предложили ужесточить режим повышенной готовности
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru.

По данным Минздрава региона, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 58 человек, с начала пандемии — у 9402.

«Ситуация стабильная, в отличие от соседних регионов, но наблюдается рост, частично это связано с тестированием. Отмечается увеличение числа случаев внебольничной пневмонии, но отмечается и положительная динамика по ОРЗ и ОРВИ», — цитирует издание Забелина.

Он предложил рекомендовать усиленный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, работодателям — переходить на удалённую форму работы, а также ограничить массовые мероприятия и изменить график школьных каникул.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.

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