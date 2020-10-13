Мурашко оценил готовность инфекционных служб России к пандемии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался о готовности инфекционных служб страны к пандемии коронавируса.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — цитирует его ТАСС.

Об этом он заявил на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Ранее Мурашко сообщил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.