В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая COVID-19

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В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

За последние сутки в Удмуртии проведено 2690 тестов.

В Ижевске положительные тесты выявлены у 59 человек, в Глазове — у десяти, в Воткинске — у девяти, в Сарапуле — у пяти.

Общее число жителей с подтверждённой коронавирусной инфекцией на данный момент в регионе составляет 6844.

Всего в республике проведено 424 590 исследований на COVID-19.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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