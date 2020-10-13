В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
За последние сутки в Удмуртии проведено 2690 тестов.
В Ижевске положительные тесты выявлены у 59 человек, в Глазове — у десяти, в Воткинске — у девяти, в Сарапуле — у пяти.
Общее число жителей с подтверждённой коронавирусной инфекцией на данный момент в регионе составляет 6844.
Всего в республике проведено 424 590 исследований на COVID-19.
Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.