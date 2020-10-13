В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая COVID-19

В Удмуртии за сутки выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

За последние сутки в Удмуртии проведено 2690 тестов.

В Ижевске положительные тесты выявлены у 59 человек, в Глазове — у десяти, в Воткинске — у девяти, в Сарапуле — у пяти.

Общее число жителей с подтверждённой коронавирусной инфекцией на данный момент в регионе составляет 6844.

Всего в республике проведено 424 590 исследований на COVID-19.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.