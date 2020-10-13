В Москве стартовал проект по трудоустройству выпускников вузов и колледжей

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В Москве рассказали о проекте центра занятости населения «Моя работа» по трудоустройству молодых специалистов «Первая работа».
В Москве стартовал проект по трудоустройству выпускников вузов и колледжей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.

«Благодаря новому проекту «Первая работа» ещё 3000 выпускников смогут трудоустроиться по специальности в ближайшее время. Это уникальная возможность для молодых специалистов начать карьеру в государственном секторе», — заявил директор центра занятости Роман Шкут.

Он рассказал, что с начала года уже трудоустроено около 1200 выпускников. При этом в приоритете организации — предоставление квотируемых рабочих мест. Организации, численность работников которых превышает 100 человек, обязаны принимать на работу 2% кандидатов из числа молодёжи.

В проекте уже участвуют более 300 компаний, которые предлагают работу по 30 направлениям с минимальной зарплатой в 30 тыс. рублей.

Сопровождать соискателя специалисты центра занятости будут на всех этапах поиска работы и трудоустройства.

Также центр занятости предлагает выпускникам консультации карьерных экспертов через сайт mos.ru или при личном обращении.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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