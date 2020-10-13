Попова оценила возможность «блокирования экономики» из-за COVID-19

Короткая ссылка
В настоящее время отсутствует необходимость в блокировании экономики и ограничении деятельности предприятий из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова оценила возможность «блокирования экономики» из-за COVID-19
  • РИА Новости

В ходе Международной научно-практической онлайн-конференции в РАНХиГС Попова отметила опыт, который позволяет России чувствовать себя «достаточно уверенно».

«Несмотря на то что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить