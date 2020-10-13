Попова оценила возможность «блокирования экономики» из-за COVID-19

В настоящее время отсутствует необходимость в блокировании экономики и ограничении деятельности предприятий из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе Международной научно-практической онлайн-конференции в РАНХиГС Попова отметила опыт, который позволяет России чувствовать себя «достаточно уверенно».

«Несмотря на то что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за коронавируса.