Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за коронавируса
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- РИА Новости
«За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя», — цитирует РИА Новости Титова.
Он подчеркнул, что нельзя «снова закрывать экономику».
По слова омбудсмена, это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.
Как отмечал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.