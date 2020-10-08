Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за коронавируса

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными призвал регионы России не закрывать экономику из-за коронавируса.
Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за коронавируса
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя», — цитирует РИА Новости Титова. 

Он подчеркнул, что нельзя «снова закрывать экономику».

По слова омбудсмена, это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий. 

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.

Как отмечал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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