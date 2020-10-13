В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов... Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу», — указывается в заявлении.

Отмечается, что теперь незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей будет наказывать лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.