В Крыму оценили возможность ограничений для туристов из-за COVID-19

Власти Крыма не планируют вводить ограничительные меры для туристов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«На данный момент не обсуждается. Действуют те же правила, которые существуют для всех. При поступлении в санаторно-курортное учреждение нужно иметь справку об эпидокружении», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможном введении карантина для приезжающих в регион.

Волченко уточнил, что некоторые организации имеют право проводить тестирование гостей при приезде на территорию отеля либо санатория.

Ранее индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили работать с клиентами без масок из-за ситуации с пандемией COVID-19.