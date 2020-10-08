В Крыму продлили запрет на работу хостелов до 1 декабря в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные сайта крымского правительства.

«В пункте 6: слова «до 1 октября 2020 года» заменить словами «до 1 декабря 2020 года», — цитирует издание изменения в указ о повышенной готовности главы республики Сергея Аксёнова.

Таким образом, Аксёнов продлил запрет на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению мест для временного проживания (хостелов), деятельность по организации конференций и образовательную деятельность, включая кружки и секции.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.