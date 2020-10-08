В Крыму продлили запрет на работу хостелов

Короткая ссылка
В Крыму продлили запрет на работу хостелов до 1 декабря в условиях пандемии коронавируса.
В Крыму продлили запрет на работу хостелов
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные сайта крымского правительства.

«В пункте 6: слова «до 1 октября 2020 года» заменить словами «до 1 декабря 2020 года», — цитирует издание изменения в указ о повышенной готовности главы республики Сергея Аксёнова.

Таким образом, Аксёнов продлил запрет на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению мест для временного проживания (хостелов), деятельность по организации конференций и образовательную деятельность, включая кружки и секции.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить