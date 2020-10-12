В Совфеде напомнили о важности вакцинации

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый напомнил о важности вакцинации.
В Совфеде напомнили о важности вакцинации
  • Reuters

«По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает от 2 до 3 млн смертей в год. А если выйти на глобальный уровень вакцинации, это поможет спасти ещё до 1,5 млн жизней в год. Причём эти данные были получены до пандемии COVID-19», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Как отметил Круглый, благодаря вакцинации достигается так называемый коллективный иммунитет.

По словам сенатора, есть препараты для лечения и профилактики, но уже во всём мире доказано, что именно прививки — самый совершенный способ предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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