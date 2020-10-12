Эксперт рассказал, как обезопасить себя от COVID-19 на поверхностях

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Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, как обезопасить себя от COVID-19 на различных поверхностях.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от COVID-19 на поверхностях
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрава РФ

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что прежде всего нужно пользоваться антибактериальными салфетками и антисептическими растворами для рук.

Полезной эксперт назвал и обработку пола в больших помещениях.

Кроме того, Бутенко рекомендует промывать в горячей проточной воде или в лёгком мыльном растворе овощи и фрукты, купленные в магазине.

«Советую также в магазинах покупать упакованные товары и продукты. Чтобы была гарантия, что к ним никто не прикасался из покупателей. Ведь люди трогают продукты в тех же перчатках, в которых они были в транспорте», — уточнил он.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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