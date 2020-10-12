Депутат прокомментировал ситуацию с мерами против распространения COVID-19

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал ситуацию с мерами против коронавирусной инфекции COVID-19.

«В первую очередь необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошёл до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьёзное заболевание», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это лучший вариант, чтобы граждане соблюдали меры безопасности добровольно и осмысленно.

Как считает Куринный, тех штрафов, которые уже есть, вполне достаточно.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.