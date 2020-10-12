Депутат прокомментировал ситуацию с мерами против распространения COVID-19
- РИА Новости
«В первую очередь необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошёл до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьёзное заболевание», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, это лучший вариант, чтобы граждане соблюдали меры безопасности добровольно и осмысленно.
Как считает Куринный, тех штрафов, которые уже есть, вполне достаточно.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.