Депутат прокомментировал ситуацию с мерами против распространения COVID-19

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал ситуацию с мерами против коронавирусной инфекции COVID-19.
Депутат прокомментировал ситуацию с мерами против распространения COVID-19
  • РИА Новости

«В первую очередь необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошёл до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьёзное заболевание», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это лучший вариант, чтобы граждане соблюдали меры безопасности добровольно и осмысленно.

Как считает Куринный, тех штрафов, которые уже есть, вполне достаточно.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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