В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 26 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки... после прохождения лечения выздоровели 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 394», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 44,3 тыс. военнослужащих сняты с медицинского учёта по коронавирусу.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.