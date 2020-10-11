За сутки 37 российских военных выздоровели после коронавируса

За прошедшие сутки 37 российских военных выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 368 человек», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом среди гражданского персонала Минобороны выздоровели 1557 человек.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.