В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что нужно постоянно объяснять людям, как формируется иммунитет, почему важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки.

«Важна гражданская ответственность всех жителей», — полагает Морозов.

Он также предположил, что сократить заболеваемость поможет вакцинация групп риска.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.