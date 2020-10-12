В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал ситуацию с пандемией.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что нужно постоянно объяснять людям, как формируется иммунитет, почему важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки.

«Важна гражданская ответственность всех жителей», — полагает Морозов.

Он также предположил, что сократить заболеваемость поможет вакцинация групп риска.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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