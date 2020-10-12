В Казани трудоустроили почти 10 тысяч человек с начала года

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За январь — сентябрь 2020 года в Казани трудоустроили 9849 человек, или 22% обратившихся.
В Казани трудоустроили почти 10 тысяч человек с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Реальное время».

На «деловом понедельнике» в мэрии рассказали, что в центры занятости обратились более 45 тыс. человек. В настоящее время зарегистрированы 32,7 тыс.

На данный момент известно о 16 тыс. вакансий. Больше всего — в сфере производства, транспорта, строительства, здравоохранения, образования и науки.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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