В Казани трудоустроили почти 10 тысяч человек с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Реальное время».
На «деловом понедельнике» в мэрии рассказали, что в центры занятости обратились более 45 тыс. человек. В настоящее время зарегистрированы 32,7 тыс.
На данный момент известно о 16 тыс. вакансий. Больше всего — в сфере производства, транспорта, строительства, здравоохранения, образования и науки.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.