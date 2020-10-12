Эксперт оценил перспективы пандемии COVID-19
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В беседе с «Российской газетой» он предположил, что SARS-CoV2 не исчезнет, как его предшественник SARS-CoV1 (атипичная пневмония), а станет одним из вирусов из большой группы микроорганизмов, вызывающих ОРВИ.
«Как и случилось с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009—2010 годах», — пояснил эксперт.
Что касается текущей ситуации, то Брико связывает рост заболеваемости в том числе с резким увеличением числа контактов на рабочих местах и в условиях тесного общения граждан в организованных коллективах, местах массового скопления и в общественном транспорте.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.