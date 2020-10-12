Эксперт оценил перспективы пандемии COVID-19

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Директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Николай Брико оценил перспективы пандемии COVID-19.
Эксперт оценил перспективы пандемии COVID-19
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

В беседе с «Российской газетой» он предположил, что SARS-CoV2 не исчезнет, как его предшественник SARS-CoV1 (атипичная пневмония), а станет одним из вирусов из большой группы микроорганизмов, вызывающих ОРВИ.

«Как и случилось с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009—2010 годах», — пояснил эксперт.

Что касается текущей ситуации, то Брико связывает рост заболеваемости в том числе с резким увеличением числа контактов на рабочих местах и в условиях тесного общения граждан в организованных коллективах, местах массового скопления и в общественном транспорте.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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