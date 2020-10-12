В Омской области предложили усилить меры против COVID-19

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В Омской области предложили усилить меры против коронавируса.
В Омской области предложили усилить меры против COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве полагают, что нужно сократить до минимума все массовые мероприятия, а также лучше контролировать нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Кроме того, по мнению Роспотребнадзора, необходимо увеличить количество транспорта в часы пик, чтобы граждане имели возможность соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется изменить часы работы учреждений, чтобы сократить пассажиропоток.

В ведомстве уверены, что желательно перевести на удалённую работу максимально возможное количество сотрудников офисов и предприятий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус обнаружили у 13 592 жителей России.

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