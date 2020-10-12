В Крыму спасатели эвакуировали из Большого каньона туристку

Спасатели эвакуировали из Большого каньона Крыма нуждавшуюся в медицинской помощи женщину.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Как выяснилось, женщина находилась в составе туристической группы, когда её самочувствие ухудшилось.

«По прибытии на место спасатели оперативно обнаружили туристов и приступили к их эвакуации. Пострадавшая женщина была передана работникам скорой медицинской помощи, диагноз уточняется», — рассказали в ведомстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.