В Крыму спасатели эвакуировали из Большого каньона туристку

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Спасатели эвакуировали из Большого каньона Крыма нуждавшуюся в медицинской помощи женщину.
В Крыму спасатели эвакуировали из Большого каньона туристку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Как выяснилось, женщина находилась в составе туристической группы, когда её самочувствие ухудшилось.

«По прибытии на место спасатели оперативно обнаружили туристов и приступили к их эвакуации. Пострадавшая женщина была передана работникам скорой медицинской помощи, диагноз уточняется», — рассказали в ведомстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.

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