Эксперт рассказал, чем опасны немытые окна

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Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, почему окна в домах необходимо содержать в чистоте.
Эксперт рассказал, чем опасны немытые окна
  • Reuters

Чем выше освещённость помещения, чем больше в нём естественного света, тем комфортнее там человеку, отметил в интервью радио Sputnik Ястребцев.

«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причём это довольно серьёзно сказывается. Поэтому окна важно мыть», — сказал Ястребцев.

К тому же чёрная грязь, которая скапливается на окнах, может быть очень опасной для здоровья.

«Лучше смывать грязь с рамы, со стёкол, с подоконников. Чёрная грязь — это то, что ещё не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в лёгкие», — объяснил эколог.

Эксперт посоветовал мыть окна не реже двух раз в год.

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