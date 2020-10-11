Специалисты провели забор воды и грунта после разлива топлива в Ангару

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Специалисты провели три забора воды и шесть заборов грунта в районе разлива дизельного топлива в реку Ангару в Красноярском крае. 
Специалисты провели забор воды и грунта после разлива топлива в Ангару
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Олега Зиновьева.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа.

«Проведены три забора воды и шесть грунта. Результаты экспертизы — в течение пяти дней», — заявил чиновник.

Зиновьев также сообщил, что 11 октября специалисты обследовали 10 км прибрежной зоны и 10 км акватории, при этом следов разлива не обнаружено.

Ранее в СК сообщали, что 2 октября в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края при транспортировке цистерны с дизельным топливом на барже по реке Ангаре произошёл разлив дизельного топлива.

СК возбудил дело.

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