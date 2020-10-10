Следователи выясняют обстоятельства загрязнения Ангары

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Следователи выясняют обстоятельства загрязнения Ангары в районе села Новая Кежма в Красноярском крае.
Следователи выясняют обстоятельства загрязнения Ангары
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 2 октября 2020 года в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края при транспортировке цистерны с дизельным топливом на барже, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК», по реке Ангаре произошёл её прорыв ввиду значительного износа и разлив дизельного топлива», — сообщили в СК.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее заявили в прокуратуре, причинами разлива дизельного топлива могли стать неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ транспортного контейнера.

После попадания около 500 л дизельного топлива в реку в Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС.

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