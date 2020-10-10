Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае
- РИА Новости
- © Илья Наймушин
«Прокуратурой края проводится проверка по факту разлива дизельного топлива в районе п. Новая Кежма... С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что предварительные данные о причинах ЧП требуют проверки на месте происшествия.
На место выехали сотрудники региональных ГУ МВД, СК и МЧС.
Расследование находится на контроле в прокуратуре края.
Ранее в Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС после попадания около 500 л дизельного топлива в реку Ангару.