Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае

Неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ транспортного контейнера могли стать причиной разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края, сообщила региональная прокуратура.

«Прокуратурой края проводится проверка по факту разлива дизельного топлива в районе п. Новая Кежма... С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что предварительные данные о причинах ЧП требуют проверки на месте происшествия.

На место выехали сотрудники региональных ГУ МВД, СК и МЧС.

Расследование находится на контроле в прокуратуре края.

Ранее в Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС после попадания около 500 л дизельного топлива в реку Ангару.