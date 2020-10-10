Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае

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Неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ транспортного контейнера могли стать причиной разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края, сообщила региональная прокуратура.
Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

«Прокуратурой края проводится проверка по факту разлива дизельного топлива в районе п. Новая Кежма... С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что предварительные данные о причинах ЧП требуют проверки на месте происшествия.

На место выехали сотрудники региональных ГУ МВД, СК и МЧС.

Расследование находится на контроле в прокуратуре края.

Ранее в Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС после попадания около 500 л дизельного топлива в реку Ангару.

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