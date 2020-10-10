В Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

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В Кежемском районе Красноярского края после попадания дизельного топлива в реку Ангару ввели режим ЧС. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Введён режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангару. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября», — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в администрации Кежемского района, по предварительной информации, в Ангару вылилось около 500 л дизельного топлива.

Ранее на территории села Хатанга в Таймырском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после разлива нефти.

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