В Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
«Введён режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангару. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября», — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в администрации Кежемского района, по предварительной информации, в Ангару вылилось около 500 л дизельного топлива.
Ранее на территории села Хатанга в Таймырском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после разлива нефти.