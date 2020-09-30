На территории посёлка на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
- РИА Новости
«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной», — приводит сообщение ТАСС.
Разлив топлива произошёл при его перекачке на склад нефтепродуктов с танкера «Ленанефть-2060».
Власти установили местный уровень реагирования на ЧС, её зоной определена территория разлива.
В июле в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива авиационного топлива.