На территории посёлка на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

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На территории села Хатанга в Таймырском районе Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после разлива нефти, сообщили в местной администрации.
На территории посёлка на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
  • РИА Новости

«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной», — приводит сообщение ТАСС.

Разлив топлива произошёл при его перекачке на склад нефтепродуктов с танкера «Ленанефть-2060».

Власти установили местный уровень реагирования на ЧС, её зоной определена территория разлива.

В июле в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива авиационного топлива.

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