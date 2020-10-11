СК возбудил дело из-за разлива дизтоплива в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края.

Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК России («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).

Ранее в СК сообщали, что 2 октября в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края при транспортировке цистерны с дизельным топливом на барже по реке Ангаре произошёл разлив дизельного топлива.