Путин рассказал о подарках своих внуков на его день рождения

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Президент России Владимир Путин в интервью, которое было показано на телеканале «Россия 1», рассказал, что на день рождения дарят ему внуки.
Путин рассказал о подарках своих внуков на его день рождения
  • РИА Новости

«Поделки, рисунки, просто поздравления», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в свой день рождения ждёт поздравлений прежде всего от близких — друзей, детей, внуков.

Ранее президент рассказывал, что внуки могут позвонить ему в рабочий кабинет.

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