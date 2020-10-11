Путин рассказал о подарках своих внуков на его день рождения

Президент России Владимир Путин в интервью, которое было показано на телеканале «Россия 1», рассказал, что на день рождения дарят ему внуки.

«Поделки, рисунки, просто поздравления», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в свой день рождения ждёт поздравлений прежде всего от близких — друзей, детей, внуков.

Ранее президент рассказывал, что внуки могут позвонить ему в рабочий кабинет.