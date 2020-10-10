Экзамены у учеников 9-х классов проведут с 20 апреля по 1 июля
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подготовленный Минпросвещения России и Рособрнадзором.
ОГЭ в 2021 году пройдёт в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля — основной, с 3 по 22 сентября — дополнительный.
Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной — с экзамена по иностранным языкам.
Экзамены у выпускников девятых классов в 2020 году были отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике.