Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике

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Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по информатике.
Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике
  • © Пресс-служба Минпросвещения России

Об этом сообщает ОТР.

Состязания проводились онлайн.

Как отметили в Минпросвещения, победители, призёры и руководители команд удостоены денежных премий. Обладатели медалей также имеют право поступать в любой отечественный вуз без профильного экзамена.

Всего участниками олимпиады стали команды из 87 стран.

Ранее RIA56 сообщало, что две команды из Оренбургской области попали в финал конкурса «Учитель будущего».

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