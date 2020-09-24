Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по информатике.

Об этом сообщает ОТР.

Состязания проводились онлайн.

Как отметили в Минпросвещения, победители, призёры и руководители команд удостоены денежных премий. Обладатели медалей также имеют право поступать в любой отечественный вуз без профильного экзамена.

Всего участниками олимпиады стали команды из 87 стран.

Ранее RIA56 сообщало, что две команды из Оренбургской области попали в финал конкурса «Учитель будущего».