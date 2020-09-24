Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике
- © Пресс-служба Минпросвещения России
Об этом сообщает ОТР.
Состязания проводились онлайн.
Как отметили в Минпросвещения, победители, призёры и руководители команд удостоены денежных премий. Обладатели медалей также имеют право поступать в любой отечественный вуз без профильного экзамена.
Всего участниками олимпиады стали команды из 87 стран.
Ранее RIA56 сообщало, что две команды из Оренбургской области попали в финал конкурса «Учитель будущего».