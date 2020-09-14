Команды из Оренбургской области вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
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Об этом сообщает RIA56.
Соревнования состоялись 11—13 сентября в Башкирии. В финале борьбу продолжат 12 команд. Среди них представители Пермского края, Татарстана, Нижегородской области и других регионов.
Оренбургскую область представят команда Старокутлумбетьевской школы Матвеевского района и команда Оренбургского колледжа экономики и информатики.
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