Команды из Оренбургской области вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

Две команды из Оренбургской области попали в финал конкурса «Учитель будущего», который является частью проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает RIA56.

Соревнования состоялись 11—13 сентября в Башкирии. В финале борьбу продолжат 12 команд. Среди них представители Пермского края, Татарстана, Нижегородской области и других регионов.

Оренбургскую область представят команда Старокутлумбетьевской школы Матвеевского района и команда Оренбургского колледжа экономики и информатики.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.