В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19

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В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Всего в городе за сутки подтвердили 4105 новых случаев COVID-19.

«За сутки госпитализированы 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 263 человека», — уточнили в оперштабе.

Как стало известно ранее, в России за сутки зафиксировано 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания.

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