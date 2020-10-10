В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19
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Всего в городе за сутки подтвердили 4105 новых случаев COVID-19.
«За сутки госпитализированы 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 263 человека», — уточнили в оперштабе.
Как стало известно ранее, в России за сутки зафиксировано 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания.