В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

Всего в городе за сутки подтвердили 4105 новых случаев COVID-19.

«За сутки госпитализированы 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 263 человека», — уточнили в оперштабе.

Как стало известно ранее, в России за сутки зафиксировано 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания.