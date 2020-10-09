В Роскачестве дали советы по покупке яиц
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Прежде всего эксперты советуют выяснить, как далеко находится производитель от места продажи, — чем ближе, тем лучше.
Также необходимо проверить дату изготовления.
Кроме того, желательно посмотреть, чтобы на продукции не было трещин и сколов, следов помёта.
Хранить яйца можно вне холодильника, но при температуре в пределах от 0 до +20 °С.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока.