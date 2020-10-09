В Роскачестве дали советы по покупке яиц

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества дали советы по покупке яиц в магазинах.
В Роскачестве дали советы по покупке яиц
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Прежде всего эксперты советуют выяснить, как далеко находится производитель от места продажи, — чем ближе, тем лучше.

Также необходимо проверить дату изготовления.

Кроме того, желательно посмотреть, чтобы на продукции не было трещин и сколов, следов помёта.

Хранить яйца можно вне холодильника, но при температуре в пределах от 0 до +20 °С.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить