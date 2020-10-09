В Роскачестве дали советы по покупке яиц

Специалисты Роскачества дали советы по покупке яиц в магазинах.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Прежде всего эксперты советуют выяснить, как далеко находится производитель от места продажи, — чем ближе, тем лучше.

Также необходимо проверить дату изготовления.

Кроме того, желательно посмотреть, чтобы на продукции не было трещин и сколов, следов помёта.

Хранить яйца можно вне холодильника, но при температуре в пределах от 0 до +20 °С.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока.