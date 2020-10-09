Эпидемиолог рассказал о мутациях коронавируса

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о мутациях коронавируса.

«Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несёт информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, мутация коронавируса происходит при копировании с одной «флешки» на другую, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций состоят из восьми постоянно копирующихся «флешек».

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.