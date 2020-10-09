В Пермском крае решили ужесточить масочный режим

В Пермском крае приняли решение ужесточить масочный режим.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Контролем будут заниматься уполномоченные должностных ведомств.

«Либо мы будем соблюдать требования безопасности, либо придётся принимать какие-то другие меры. Другие меры прежде всего коснутся экономики. Поэтому необходимо обеспечить контроль на основных противоэпидемических мероприятиях: ношение масок в социальных местах и в транспорте, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция», — заявил замглавы краевого Роспотребнадзора Александр Зомарев.

Губернатор Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля. Он также поручил проработать вопрос о разделении времени начала работы на предприятиях, что позволило бы снизить нагрузку на транспорт и развести потоки пассажиров.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.