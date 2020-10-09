В Томской области рассказали о перепрофилировании больниц в госпитали для пациентов с COVID-19

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В Томской области рассказали о перепрофилировании больниц в специализированные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Томской области рассказали о перепрофилировании больниц в госпитали для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Всего в регионе развёрнуто около 1,5 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

«Ковидный госпиталь в БСМП начнёт функционировать с понедельника, но первых пациентов будут туда госпитализировать уже с завтрашнего дня. Это медучреждение предназначено на 180 коек, как и в родильном доме №4, который сейчас находится в резерве», — цитирует издание замгубернатора Ивана Деева.

Чтобы медучреждения из резервного списка начали перепрофилировать в ковидарии, по словам Деева, должно произойти увеличение потребности в госпитализации пациентов. На данный момент стационар медсанчасти №2 загружен почти на 90%.

Как уточнили в региональном оперштабе, в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекцией, на данный момент свободно 47,9% мест от общего количества подготовленных коек.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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