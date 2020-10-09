Эксперт оценил планы по «обнулению» нарушений ПДД

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Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил сообщения о том, что текущая редакция проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, после уплаты штрафа.
Эксперт оценил планы по «обнулению» нарушений ПДД
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что в случае с пользователями каршеринга понятно — новый КоАП освободит их от нарушений, полученных предыдущими пользователями.

«В этом смысле изменения в КоАП положительны», — сказал эксперт.

В других случаях, уточнил Кадаков, одним автомобилем могут пользоваться разные люди, к примеру отец и сын, и непонятно, кто становится «рецидивистом», если машину ловят.

«Подобных случаев много», — добавил он.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

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