Эксперт оценил планы по «обнулению» нарушений ПДД
- РИА Новости
В беседе с Nation News он отметил, что в случае с пользователями каршеринга понятно — новый КоАП освободит их от нарушений, полученных предыдущими пользователями.
«В этом смысле изменения в КоАП положительны», — сказал эксперт.
В других случаях, уточнил Кадаков, одним автомобилем могут пользоваться разные люди, к примеру отец и сын, и непонятно, кто становится «рецидивистом», если машину ловят.
«Подобных случаев много», — добавил он.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.