Автоэксперт рассказал, как повысить безопасность на дорогах России

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

«На это нет однозначного ответа, ведь и так много делается для сохранения жизни водителей и пешеходов. Это работа на десятилетия», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, можно строить дороги по специальной технике. Как отметил Моржаретто, они должны отвечать современным критериям, в том числе по освещению, разметке, разделительным барьерам.

«Во-вторых, автомобили должны быть соответствующие. Технические части и состояние транспорта должны стать важными. В каждой машине должна быть подушка безопасности, да и водители должны быть лучше подготовлены, чем сейчас», — считает эксперт.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.