На Ставрополье прокомментировали ситуацию с рапространением COVID-19

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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.

«Более 160 человек в тяжёлом состоянии, из них 26 — на ИВЛ. 611 человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — цитирует newstracker.ru заместителя министра здравоохранения региона Ольгу Дроздецкую.

По её словам, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся более 10 тыс. человек, из них 1,2 тыс. — дети.

Ранее Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук — прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.

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