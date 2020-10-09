В Тамбовской области возобновляет работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19

В Тамбовской области на базе Уваровской ЦРБ возобновляет работу пятый специализированный центр для лечения пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на первого заместителя начальника управления здравоохранения региона Ольгу Виницкую.

Общий фонд для лечения больных COVID-19 составляет 1007 коек, что соответствует расчётной потребности Минздрава России для Тамбовской области.

На госпитализации по состоянию на 9 октября находятся 514 пациентов.

В регионе также разворачивают два специализированных отделения для лечения внебольничной пневмонии на базе терапевтических отделений Рассказовской ЦРБ и ГКБ №4 Тамбова.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.