В Тамбовской области возобновляет работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на первого заместителя начальника управления здравоохранения региона Ольгу Виницкую.
Общий фонд для лечения больных COVID-19 составляет 1007 коек, что соответствует расчётной потребности Минздрава России для Тамбовской области.
На госпитализации по состоянию на 9 октября находятся 514 пациентов.
В регионе также разворачивают два специализированных отделения для лечения внебольничной пневмонии на базе терапевтических отделений Рассказовской ЦРБ и ГКБ №4 Тамбова.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.