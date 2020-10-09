В Тамбовской области возобновляет работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19

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В Тамбовской области на базе Уваровской ЦРБ возобновляет работу пятый специализированный центр для лечения пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Тамбовской области возобновляет работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на первого заместителя начальника управления здравоохранения региона Ольгу Виницкую.

Общий фонд для лечения больных COVID-19 составляет 1007 коек, что соответствует расчётной потребности Минздрава России для Тамбовской области.

На госпитализации по состоянию на 9 октября находятся 514 пациентов.

В регионе также разворачивают два специализированных отделения для лечения внебольничной пневмонии на базе терапевтических отделений Рассказовской ЦРБ и ГКБ №4 Тамбова.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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