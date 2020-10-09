Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с российской вакциной.

«Со стороны научного сообщества препарат приняли положительно. По результатам публикации в The Lancet — самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире — ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, статья вошла в публикацию практически в том виде, в котором была представлена, то есть без правок, и это доказывает, что в научном сообществе есть полное понимание достоверности, преимущества и высокого качества препарата.

«А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине — это экономическая и геополитическая», — добавил Гинцбург.

Ранее Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.