Гинцбург прокомментировал ситуацию с российской вакциной

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с российской вакциной.
Гинцбург прокомментировал ситуацию с российской вакциной
  • РИА Новости

«Со стороны научного сообщества препарат приняли положительно. По результатам публикации в The Lancet — самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире — ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, статья вошла в публикацию практически в том виде, в котором была представлена, то есть без правок, и это доказывает, что в научном сообществе есть полное понимание достоверности, преимущества и высокого качества препарата.

«А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине — это экономическая и геополитическая», — добавил Гинцбург.

Ранее Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.

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