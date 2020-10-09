Связанное с Голуновым дело передано на утверждение в Генпрокуратуру

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Уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, передано для утверждения в Генпрокуратуру.
Связанное с Голуновым дело передано на утверждение в Генпрокуратуру
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», — сказал он.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.

В январе суд арестовал экс-полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые принимали участие в задержании Голунова.

7 августа сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших Голунова, завершено.

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