Связанное с Голуновым дело передано на утверждение в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, передано для утверждения в Генпрокуратуру.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», — сказал он.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.

В январе суд арестовал экс-полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые принимали участие в задержании Голунова.

7 августа сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших Голунова, завершено.