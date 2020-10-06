В ОНК сообщили о жалобе экс-полицейского по делу Голунова на перевод из СИЗО «Лефортово»

Экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, подозреваемый в организации задержания журналиста Ивана Голунова, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на незаконный, по его мнению, перевод из СИЗО «Лефортово» в изолятор временного содержания на Петровке. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивший Ляховца.

«Игорь Ляховец заявил, что его вывезли из СИЗО «Лефортово» в ИВС на Петровку для ознакомления с материалами уголовного дела, и он считает, что это незаконно», — рассказал правозащитник.

Он отметил, что ст. 13 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривает возможность перевода из СИЗО в ИВС, «когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами населённых пунктов, где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна».

Ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника происходит уже после окончания предварительного следствия и подписания обвинительного заключения.

В ОНК отметили, что намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой проверить практику вывоза арестантов из столичных СИЗО в ИВС.

«На момент посещения членами ОНК в ИВС, кроме Игоря Ляховца, находилось ещё 11 граждан, привезённых из разных СИЗО столицы», — отметил собеседник RT.

Он подчеркнул, что к самому ИВС эти претензии не относятся — там обязаны принимать заключённых по постановлениям следователей. По словам правозащитника, сами заключённые такие переводы воспринимают как форму давления. В отличие от СИЗО, пояснил он, в камерах ИВС нет холодильников и телевизоров, а также отсутствует возможность обратиться к врачу и купить продукты питания и предметы первой необходимости.

Игорь Ляховец также сообщил членам ОНК, что пока не успел ознакомиться с материалами уголовного дела.

«Из 200 часов видео- и аудиоматериалов успел ознакомиться лишь с четвертью», — привёл член ОНК слова Ляховца.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.

В январе суд арестовал экс-полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые принимали участие в задержании Голунова.

7 августа сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших Голунова, завершено.