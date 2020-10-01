Суд рассмотрит дело экс-полицейских по делу Голунова в закрытом режиме
- РИА Новости
«Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы», — цитирует его ТАСС.
В начале сентября Басманный суд Москвы продлил трём бывшим полицейским по делу Голунова арест до декабря.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с Голунова сняли все обвинения.