Суд рассмотрит дело экс-полицейских по делу Голунова в закрытом режиме

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Дело трёх бывших полицейских, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, будет рассмотрено в суде в закрытом режиме, сообщил адвокат одного из обвиняемых Алексей Коврижкин.
Суд рассмотрит дело экс-полицейских по делу Голунова в закрытом режиме
  • РИА Новости

«Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы», — цитирует его ТАСС.

В начале сентября Басманный суд Москвы продлил трём бывшим полицейским по делу Голунова арест до декабря.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с Голунова сняли все обвинения

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