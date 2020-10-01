Суд рассмотрит дело экс-полицейских по делу Голунова в закрытом режиме

Дело трёх бывших полицейских, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, будет рассмотрено в суде в закрытом режиме, сообщил адвокат одного из обвиняемых Алексей Коврижкин.

«Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы», — цитирует его ТАСС.

В начале сентября Басманный суд Москвы продлил трём бывшим полицейским по делу Голунова арест до декабря.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с Голунова сняли все обвинения.