Суд продлил арест трём экс-полицейским по делу Голунова

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Басманный суд Москвы продлил до декабря срок ареста трём бывшим полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
Суд продлил арест трём экс-полицейским по делу Голунова
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, срок содержания под стражей продлён Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено.

2 сентября адвокат Сергей Бадамшин заявил, что следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции.

По его словам, в обвинение была добавлена статья об организованной группе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

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