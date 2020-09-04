Суд продлил арест трём экс-полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до декабря срок ареста трём бывшим полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

Как передаёт РИА Новости, срок содержания под стражей продлён Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено.

2 сентября адвокат Сергей Бадамшин заявил, что следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции.

По его словам, в обвинение была добавлена статья об организованной группе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.