Суд продлил арест трём экс-полицейским по делу Голунова
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, срок содержания под стражей продлён Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву.
Ранее суд продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено.
2 сентября адвокат Сергей Бадамшин заявил, что следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции.
По его словам, в обвинение была добавлена статья об организованной группе.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.